Уфа, , 08:53 — REGNUM Сильный ветер и ухудшение видимости ожидается в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

Сообщается, что днем 18 марта в республики ожидается низовая метель с порывами ветра до 20 метров в секунду и ухудшение видимости до менее 500 м. Температура днем может подняться до +2°С.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в республике может пройти небольшой снег, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах ожидается снежный накат и гололед. Столбик термометра ночью 18 марта может опуститься до отметки 11 °C, днем температура воздуха может подняться до +3°С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть очень внимательными на дорогах.