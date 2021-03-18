Ташкент, , 08:49 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» возобновляет воздушное сообщение между Ташкентом и Минском, сообщили 17 марта в пресс-службе авиаперевозчика.

В марте планируется выполнить три авиарейса: 24, 28 и 31 числа. Стоимость билетов в один конец составит 4,708 млн сумов ($447), при перелете в бизнес-классе — 7,446 млн сумов ($706).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков и министр дорог и градостроительства Ирана Мухаммад Эслами обсудили возобновление регулярных авиарейсов.

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