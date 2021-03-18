Красноярск, , 08:49 — REGNUM Студент красноярского вуза предстанет перед судом за посредничество в передаче взятки преподавателю. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента Сибирского государственного университета науки и технологий им. Решетнева (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»).

Установлено, что молодой человек по поручению преподавателя нашёл студентов, которые передали ему 67 тысяч рублей. Деньги предназначались за проставление положительных оценок в зачётные книжки без фактической проверки знаний.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

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