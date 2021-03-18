Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Власти Соединённых Штатов обеспокоены возможностью проведения КНДР новых ракетных испытаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой представителей администрации Белого дома.

«Мы внимательно следим за любыми свидетельствами возможных испытаний, учитывая проведение в это время наших учений (с Южной Кореей) и ранних заявлений КНДР», — сообщил источник издания.

По словам второго, американские спецслужбы пришли к выводу о возможной подготовке Северной Кореи к проведению новых ракетных испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КНДР заявили о нежелании вести диалог с США и Южной Кореей, пока они не откажутся от агрессивной риторики в отношении Пхеньяна, а также от проведения совместных военных учений. В Пхеньяне добавили, что пока не видят перспектив в поддержании контактов с Вашингтоном.

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