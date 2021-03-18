Курган, , 08:48 — REGNUM В Кургане межрайонной природоохранной прокуратурой на АО «Водный союз» возложена обязанность обеспечить очистку сточных вод до нормативов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что сбросы сточных вод в реки Тобол, Черную и Плоскую длительное время ведутся с превышением концентрации загрязняющих веществ, оказывая на водные объекты существенное негативное воздействие.

АО «Водный Союз», которое является единственным предприятием по водоснабжению и водоотведению в кургане, в десять раз повысили плату за негативное воздействие на окружающую среду. За 2020 год организации начислено 74 млн рублей данных платежей, сообщает пресс-служба предприятия.

Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду выросла в связи с ужесточением природоохранного законодательства, поясняют в компании. Очистные сооружения канализации Кургана спроектированы в 80-х годах ХХ века. На них внедрена технология очистки только хозяйственно-бытовых стоков. В наши дни на очистные сооружения канализации попадают агрессивные химические средства. Это связано и с работой предприятий, которые промышленные стоки отправляют в канализацию, и с увеличением используемых в быту моющих средств. А нарушителей, которые ядовитые отходы сливают в реки вне установленных мест, выявить практически невозможно.

При поддержке областных властей ведётся работа над поэтапной программой реконструкция очистных сооружений. Стоимость такой реконструкции — два миллиарда рублей. До ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений АО «Водный Союз», видимо, будет вынуждено выплачивать критические для предприятия суммы.