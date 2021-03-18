Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбургской области ожидается паводок средней интенсивности. Подъема уровня воды в реках выше отметок опасных явлений не прогнозируется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Уровень интенсивности половодья может повыситься в условиях «дружной весны». Существенное влияние на течение паводка может оказать резкое повышение дневной и ночной температуры воздуха, обильные осадки в момент вскрытия рек и таяния снега.

Поднятие воды до неблагоприятной отметки в возможно на реке Урал у поселка Березовка, у Орска, у села Донское, возле Оренбурга, у села Илек; на реке Салмыш возле села Буланово, у села Татарская Каргала, у Кувандыка; на реке Большой Кумак в районе Новоорска; на реке Орь у села Ащебутак; на реке Жарлы у села Адамовка; на реке Большая Кинель у Бугуруслана; на реке Бузулук у села Перевозинка; на реке Ток возле села Ероховка. Также, согласно прогнозу, значительно могут выйти из берегов реки Джуса, Суундук, Таналык, Илек, Чаган и Большой Уран.

Ожидается, что под весеннюю воду уйдут 43 низководных моста и внутрипоселковые дороги на территории 21 муниципального образования. На территории 18 муниципальных образований возможно подтопление 4633 домов и приусадебных участков с населением 10 737 человек.

«При этом следует иметь в виду, что складывающаяся метеорологическая обстановка, прорывы гидротехнических сооружений, находящихся выше по течению, промерзание до дна малых водных объектов может изменить ожидаемый сценарий развития половодья», — обратили внимание в департаменте.

При наихудшем развитии паводковой обстановки на территории области может быть подвержено угрозе подтопления 257 населенных пунктов в 38 муниципальных образованиях. При максимально большом половодье угрозе подтопления подвержено 13 099 домов с населением 32 346 человек, в том числе 9 234 ребенка, 3 объекта экономики и 15 социально-значимых объектов. Возможно подтопление 44 низководных мостов, конструкцией которых предусмотрено затопление в период паводка.

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