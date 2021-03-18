Турин, Италия, , 08:48 — REGNUM «Торино» одержал победу над «Сассуоло» в перенесённом матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После первого тайма «Сассуоло» вёл в счёте с разницей в два мяча — дубль оформил нападающий Доменико Берарди.

Однако после перерыва футболисты «Торино» смогли сравнять счёт и вырвать победу, забив три гола. Отличились форвард Симоне Дзадза, оформивший дубль, и полузащитник Роландо Мандрагора

На сегодняшний день «Торино» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 23 очка. «Сассуоло» идёт на восьмом месте с 39 очками.

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