Грозный, , 08:46 — REGNUM В Чечне продолжается волна обращений к президенту РФ Владимиру Путину из-за публикаций в «Новой газете». Вслед за обращением председателя Общественной палаты республики Исмаила Денильханова свое обращение к президенту послалибойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Обращаясь к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ, они просят обратить внимание на клеветнические, по их мнению, статьи издания, считая его выполняющим заказ западных спецслужб, направленный на подрыв стабильности в Чечне.

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковым является «Новая газета», в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой Ваш приказ. После успешной спецоперации по уничтожению последней банды международных террористов на территории ЧР во главе с эмиром «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бютукаевым, против нашего полка развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета», — говорится в обращении.

Спецназовцы считают, что издание, обливающее грязью республику и, в частности, сотрудников полка ППС, является иностранным агентом так же, как и сотни террористов, таких как Хаттаб, Абу-Валид и других, были «взращены и спонсировались западными спецслужбами».

«Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу, направленную на развал нашего государства», — пишут представители полка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее со своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину обратился председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. Он назвал статью «Новой газеты» о внесудебных массовых казнях в Чечне клеветнической, порочащей честь и достоинство сотрудников полка ППС.

Напомним, с публикациями о задержании и убийстве более сотни жителей Чечни издание выступает с 2017 года. Информацию, содержащуюся в статьях, проверяли правоохранительные и надзорные органы, однако подтверждения ей не было найдено.