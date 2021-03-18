Сеул, , 08:48 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат М2) в январе 2021 года составил 3,23 квдрлн (~$2,87 трлн), что на 1,3% больше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, темпы роста январского показателя оказались самыми большими с декабря 2001 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель в стране вырос на 10,1%. Отмечается, что рост объёмов денежной массы связан с увеличением предоставления кредитов частному сектору.

Сберегательные вклады увеличились на 15,3 трлн вон (~$13,6 млрд).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.