Любляна, , 08:47 — REGNUM В некоторых из регионов Словении смягчают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 18 марта сообщает словенское агентство 24ur со ссылкой на правительство страны.

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Отмечается, что на заседании правительства было принято соответствующее решение. Теперь в регионе Обално-Крашка, ранее считавшемся последней в стране «красной зоной» по SARS-CoV-2, уровень эпидемиологической опасности понижен до «оранжевого» и его жители получили возможность свободного передвижения, а также открылись магазины площадью более 400 кв. м.

Кроме того, в области Приморско-Нотраньской, где ранее действовал «оранжевый» уровень ограничительных мер, он понижен до «желтого» и разрешена работа уличных площадок предприятий общепита.

Отметим, на сегодняшний день на территории Словении выявлено за весь период пандемии свыше 202 тыс. носителей коронавируса.