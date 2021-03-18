Красногорск, Московская область, , 08:44 — REGNUM Второе дело бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который обвиняется в совершении экономического преступления в особо крупном размере, будет рассмотрено заново в Красногорском городском суде Московской области. Об этом 18 марта заявил адвокат подозреваемого Федор Куприянов.

Читайте также: Против экс-замминистра культуры завели новое дело

Рассматривать дело вновь будут из-за смены судьи, пояснил правозащитник. Первое заседание у нового судьи состоится завтра, 19 марта.

«Дело в отношении моего подзащитного передано другому судье в связи с тем, что наш судья вышел в отставку», — уточнил в беседе с ТАСС адвокат, добавив, что по делу с середины декабря 2020 года уже было проведено десять заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова задержали по новому уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей. Средства были выделены на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Также был задержан руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Ещё одним фигурантом дела стал экс-директор департамента управления имуществом ведомства Борис Мазо.

Следователи считают, что в 2015 году Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры РФ, а также Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. Речь идёт о сумме более 900 млн рублей.

Ранее по теме: Дело против экс-замминистра культуры Пирумова рассмотрит подмосковный суд

Также, по версии следствия, в состав преступного сообщества вошли председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц, организации и участии в преступленном сообществе, а также отмывании денег.