село Шахи, , 08:43 — REGNUM Слова орловского чиновника, который удивился, почему люди не хотят работать за 15 тысяч рублей, перекликаются с полным отчаянья сообщением сельской учительницы Екатерины N., проживающей в селе Шахи Павловского района Алтайского края.

Она преподает географию в 5−11-х классах и замещает учителя ОБЖ в 5−10-х классах, её доход при этом составляет лишь 14 тысяч рублей в месяц, из которых только на проезд уходит 2,5 тысячи рублей (на работу приходится добираться с пересадками).

По словам педагога, тот, кто дружит с математикой, легко поймет:

«14 000 минус проезд 2,5 тыс. = 11, 5 тыс. Минус коммунальные по квартире 3,5 тыс. = 8000. Минус еда и необходимые вещи для дома и себя 5000 = 3 тысячи рублей. 3000 остаток! И тут вопрос: я плачу еще за квартиру ипотеку 18 тыс. А кто-то снимает жилье. Где взять деньги?»

По словам преподавателя, самое интересное: люди просто боятся сказать, что им за что-либо недоплачивают, и работают кто-то за «отгулы», а кто-то за спасибо.

Напомним, о том, что начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников высказал удивление тем обстоятельством, что местные жители не хотят работать за 15 тысяч рублей, известили «Орловские новости». Выступая с докладом об итогах работы за 2020 год, чиновник, в частности, заявил о несоответствии зарплатных ожиданий:

«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15−18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то».