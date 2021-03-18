Уфа, , 08:42 — REGNUM Три человека получили травмы в результате ДТП в селе Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Иглинском районе днем 17 марта в с. Казаяк. Автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 25-летний житель Уфы, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, под управлением 27-летний мужчины.

В этой дорожной аварии получили травмы водитель автомобиля ВАЗ, а также 46-летняя женщина и 16-летняя девушка, которые находились в салоне этого автомобиля. Им понадобилась помощь медиков. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ДТП с КамАЗом пострадали две женщины и годовалый ребенок.