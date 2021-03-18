Лондон, , 08:40 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

В составе «Челси» голы забили полузащитник Хаким Зиеш на 34-й минуте и защитник Эмерсон на 94-й. Причём «Атлетико» с 81-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Стефана Савича.

Напомним, в первом матче «Челси» победил со счётом 1:0. Таким образом, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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