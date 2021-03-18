Саратов, , 09:04 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 18 марта, составляет 52 704 человека, за сутки выявлено 168 новых случаев заражения. Накануне заболели 166 жителей. Выздоровели с начала пандемии 47 482 пациента, или 90,1%, за сутки — 165 человек. Всего скончались 735 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 87 новых случаев, в Энгельсском районе — 20, Балаковском — 15, Балашовском — 13, остальные — в других муниципалитетах области. У 52 пациентов выявлена пневмония.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 марта выявили 1621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных с 15 октября. Накануне было выявлено 1648 новых носителей коронавируса.

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