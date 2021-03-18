Москва, , 08:38 — REGNUM Почти треть жителе й России (31%) уверены, что интересоваться чужими доходами недопустимо. Только 11% считают, что вопрос «Сколько зарабатываешь?» можно задать друзьям и близким, приводит данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

Чаще всего о размере своей зарплаты опрошенные рассказывают своей второй половине (51%), родителям (41%), реже — друзьям (24%) и родственникам (10%). Никому на говорят о размере заработка 19% работающих граждан.

Не скрывают от супругов информацию о зарплате восемь из десяти респондентов. По словам 15%, их вторая половина ничего не знает о доходах. Жёны чаще мужей скрывают размер зарплаты от супругов — 17% против 13%.

Опрос проведен 26 января-26 февраля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 431 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина в России должен зарабатывать от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы обеспечивать свою семью.

Читайте также: Российские женщины рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина