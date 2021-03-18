Лос-Анджелес, США, , 08:40 — REGNUM Международная правозащитная организация Центр Симона Визенталя обратилась к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отреагировать на переименование стадиона в украинском Тернополе. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Центра.

В письме, подписанном главой Центра Симона Визенталя Шимоном Самуэльсом, подчёркивается, что стадион в Тернополе назвали в честь нацистского коллаборациониста Романа Шухевича. По этой причине ФИФА следует повлиять на Украинскую ассоциацию футбола, чтобы на стадионе не проводились международные матчи, пока арену не переименуют «в духе устава ФИФА».

Центр Симона Визенталя призвал ФИФА обсудить данный вопрос во время конгресса, который должен состояться в мае 2021 года.

Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет переименовал местный стадион, присвоив ему имя гауптмана немецкого вспомогательного полицейского батальона Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича. Позже Львовский областной совет обратился к правительству Украины с предложением присвоить стадиону «Арена Львов» имя другого нацистского коллаборациониста, главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

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