Хоринский район, Бурятия, , 08:38 — REGNUM В Бурятии задержан житель Хоринского района за ложный вызов спасателям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, он позвонил в ЦОВ «Система-112» 16 марта.

59-летний мужчина сообщил, что накануне он с приятелем выехали на снегоходе на охоту в соседний Заиграевский район. Две ночи они якобы провели в лесу, после чего товарищ уехал, а он заблудился. К тому же звонивший сообщил о травме ноги. На поиски пропавшего были ориентированы четыре спасателя.

На местности они повстречали охотника, который рассказал, что за последнюю неделю никого в лесу не встречал. Встреченные позже лесозаготовители также заявили, что никаких охотников не видели. Всего на поиски мужчины они потратили около десяти часов, обследовав более 60 км тайги.

«Как оказалось позднее, вызов был ложный. Сотрудники МВД посетили квартиру звонившего и обнаружили его там. Мужчина сообщил участковому уполномоченному полиции, что, находясь у себя дома в селе Верхние Тальцы, ему стало скучно, и он решил позвонить на телефон экстренной службы», — отметили в агентстве.

На задержанного составлен административный протокол по ст. 19.13 КРФобАП. Документы к настоящему времени направлены в суд.