Пермь, 18 марта 2021, 08:37 — REGNUM В Перми утром 18 марта в дежурные службы начала поступать информация об обнаруженных бесхозных предметах на общественно-значимых объектах, сообщает краевой министерство безобразности Пермского края.
Телеграм-канал «Пермяч» сообщает об эвакуации школы №2. Портал 59.RU информирует о том, что у здания горадминистрации находится полиция.
Власти заявили, что в настоящее время поступившие анонимные сведения о минировании проверяются. Предприняты необходимые для обеспечения безопасности людей меры: проводится эвакуация.
«Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения и напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации», — сказали в министерстве.
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