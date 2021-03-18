18 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Красноухов, , 09:39 — REGNUM Биографию революционера, советского государственного деятеля Якова Свердлова ещё только предстоит написать, отказавшись как от советского «героического» мифа, так и от его демонизации, тянущейся со времён перестройки. Об этом заявил заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга (бывший Дом-музей Я. М. Свердлова) Евгений Бурденков корреспонденту ИА REGNUM.

Н. Г. Чесноков. Выступление Я. М. Свердлова на Каменных палатках с призывом к вооруженному восстанию. Екатеринбург, 1905 год

«До сих пор нет хорошей, объективной политической биографии Свердлова. Для того чтобы её сделать, нужно очень долго работать с историческими источниками, которых не так много. Можно подробно осветить его деятельность в 1917—1919 гг., но что было до этого времени, понять гораздо сложнее.

К пониманию как Свердлова, так и других большевиков, которые погибли в первые годы советской власти, очень тяжело пробиться. Непросто понять все их цели, задачи, думы. Особенно — понять трансформацию, которая произошла у каждого из них в 1917 году, когда они стали государственными деятелями. В феврале 1917 года Свердлов находился в ссылке в Туруханском крае, в самом отдалённом участке империи, а через год руководил большими процессами в стране», — сказал Бурденков.

По мнению историка, до настоящего времени в историографии имели дело с двумя «образами» Свердлова.

«Первый, «лакированный», и был представлен в Доме-музее Я. М. Свердлова. Там Свердлов выступал как некий титан, как постоянный миссионер и подавался именно под этим соусом. Сюжет был задан очень чётко, от него нельзя было уходить ни в коем случае, ничего нового не придумывали. Свердлов как бы замер, остался абсолютно мифологичным.

Пример демонизации Свердлова. Журнал «Общества уральских краеведов» позволял себе и такое

Второй Свердлов появился со второй половины 80-х годов. Если до этого был миф о нём как о всесильном человеке-демиурге, который совершил много подвигов и был организатором, то теперь всё это подавалось в отрицательном ключе, со знаком минус. В этом мифе Свердлов расстреливает невинных, совершает убийства. Безусловно, он участвовал в «красном терроре», но тут произошла демонизация. Всё это подаётся ещё и под углом антисемитизма, особенно когда речь идёт об убийстве царской семьи. Говорится о заговоре: будто была совершена ритуальная кровавая месса. Свердлову даже пытались придумать новую фамилию — якобы он был Розенфельд. Хотя Свердлов был евреем, но не был иудеем. Он был антирелигиозен», — считает представитель музея.

По мнению Бурденкова, в России до сих пор не пришли к консенсусу по поводу Гражданской войны, что усложняет диалог о таких личностях, как Свердлов.

«Люди зачастую не склонны к какому-то компромиссу, а объективная биография только и может быть результатом этого компромисса, когда мы воспринимаем историю «без пробелов», как единый процесс. До сих пор для условных монархистов советская история — это прочерк, а для некоторых людей до революции будто ничего и не существовало», — заметил историк.

Г. А. Мелентьев. Арест Якова Свердлова и Клавдии Новгородцевой в 1906 году в Перми

Личность Свердлова представляет большой интерес для исследователя, считает сотрудник музея. Деятель с младых лет вошёл в революцию, был впервые арестован в 16 лет за участие в демонстрации. Это интересно изучить и с точки зрения личностного становления Свердлова, и с учетом более общих схем — как государство «взращивает» своего будущего могильщика, профессионального революционера. Можно предположить, что в иных условиях, при иных действиях властей Свердлов стал бы крупным публичным политиком или серьёзным специалистом. Ситуацию полезно соотнести с сегодняшним днём, считает историк.

«У Якова Свердлова очень хорошая биография с точки зрения революционного подполья. Можно сказать на 100%, что он не сотрудничал с охранкой, регулярно подвергался арестам и ссылкам. В этом отношении очень интересно смотреть на Свердлова как на человека не отчаявшегося: как ему удалось сохранять такое качество характера в условиях Туруханского края, фактически отрезанного от времени и исторических событий, не терять надежду», — сказал Бурденков.

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