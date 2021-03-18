Сухум, , 08:41 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 17 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 182 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 27 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 54 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — девять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 148 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 603 победили инфекцию, в том числе 53 — за последние сутки. Всего в стране скончались 205 пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних трёх суток подобные смерти не были выявлены.

В течение 16 марта в Абхазии выявили 34 носителя SARS-CoV-2 в результате 261 исследования.

Стоит отметить, что в Абхазии эпидемиологическая ситуация стабилизируется. В течение двух последних недель в стране в сутки выявляли не более 34 случаев заражения коронавирусом.

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