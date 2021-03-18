Челябинск, , 08:34 — REGNUM Заксобрание Челябинской области обжаловало решение суда, которым было отменено постановление законодательного органа об изменении границ бора в Челябинске. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, оно направило жалобу в Седьмой кассационный суд кассационную жалобу на решение Второго апелляционного суда, который и признал документ недействующим. Представители парламента просят отменить предыдущее судебное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на части городского бора собираются построить. хирургический корпус детской областной больницы. Решение передать под это часть бора вызвало резонанс, а у части горожан и негативную реакцию. Не помогло даже то, что вместо изымаемого под строительства участка бору добавили больше территории, чем забрали.