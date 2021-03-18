Владивосток, , 08:41 — REGNUM Власти Приморского края не видят предпосылок для остановки промысла сардин иваси в регионе. Об этом в краевом правительстве сообщили 18 марта РИА Новости, комментируя сообщение о возможном отказе рыбодобычиков от промысла этой рыбы.

В правительстве региона отметили, что в 2020 году рыбаки выловили 68 тысяч тонн иваси. В этому году промысел начнётся в августе.

«Дефицита продукции на рынке не предвидится», — приведены в сообщении слова главы агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко.

На текущий момент сардины иваси — самая недорогая в России рыба. У рыбаков килограмм иваси с доставкой до Владивостока стоит 40−45 рублей, тогда как килограмм тихоокеанской сельди стоит 65 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рыбодобытчики предупредили о возможном увеличении затрат на промысел дальневосточной сардины. Это может сделать вылов нерентабельным, как следствие — на рынке возникнут перебои с поставками и иваси вырастет в цене.

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