Киев, , 08:32 — REGNUM По итогам февраля 2021 года на авторынке Украины продажи сократились на 6% по сравнению с февралём 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего в феврале 2021 года дилеры на Украине продали 6,5 тыс. новых легковых машин. Среди них 930 автомобилей Renault (-23%), 880 экземпляров Toyota (-16%), 450 моделей Skoda (+29%), а также 410 экземпляров KIA (-13%) и 330 машин Hyundai (-6%).

За первые два месяца 2021 года на Украине было продано 12,5 тыс. новых легковых авто — на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Напомним, в январе 2021 года продажи новых автомобилей на авторынке Украины снизились в годовом сравнении на 18%, до 6 тыс. экземпляров.

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