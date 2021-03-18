Токио, , 08:32 — REGNUM В Японии планируется на 40% увеличить количество ПЦР-тестов, проводимых для обнаружения случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Норихису Тамуру 18 марта сообщает телеканал NHK.

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«Что касается подхода к новым штаммам, мы на 40% увеличим долю проводимых ПЦР-тестов», — цитирует телеканал главу ведомства.

По словам Тамуры, ожидаемая в Японии долгожданная отмена действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) «не будет означать возвращения к привычной повседневности» и правительство страны продолжит «тщательную работу по борьбе с распространением вируса».

Ожидается, что об окончании действия режима ЧС в ближайшее время объявит премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Формально ограничения, введённые ранее из-за COVID-19, прекратят своё действие 21 марта — их не планируется продлевать.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии намерено снять режим чрезвычайной ситуации в Токио.

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