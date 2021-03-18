Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Алма-Ате — 318, Нур-Султане — 307, Карагандинской области — 100, Алма-Атинской области — 86 и Западно-Казахстанской области — 64. Общее число случаев достигло 227 953, выздоровели — 208 881, умерли — 2881 человек.

С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировано 49 953 случая пневмонии с признаками коронавируса, выздоровели 45 614 пациентов, скончались 659 человек.

Отметим, с 9 марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число случаев увеличилось с 600−700 до 900−1000. В конце января наблюдался спад заболеваемости.

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