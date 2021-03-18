Москва, , 08:31 — REGNUM «Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон. Форвард «Зенита» Артём Дзюба восстановил равновесие на 33-й минуте, на 45-й мог вывести «Зенит» вперёд, но не смог реализовать пенальти.

На 50-й минуте полузащитник Вендел мощно пробил в верхнюю «девятку» ворот Игоря Акинфеева и вывел «Зенит» вперёд. Спустя три минуты ЦСКА остался в меньшинстве после удаления хавбека Ильзата Ахметова.

На 77-й минуте Вендел забил ещё один мяч, оформив дубль. А на 91-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, на счету команды 48 очков. ЦСКА идёт на третьем месте с 40 очками.