18 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Кирилл Зотов, , 10:26 — REGNUM На минувшей неделе «Единая Россия» заявила о старте процедуры предварительного голосования (праймериз). Все зарегистрированные избиратели могут проголосовать за понравившегося кандидата, который в случае победы будет включен в список для голосования на выборах депутатов Государственной думы, которые состоятся 19 сентября этого года. По итогам праймериз значительная часть депутатов нынешнего созыва российского парламента может лишиться возможности избираться, по крайней мере, по партийным спискам «Единой России».

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Обновление наполовину

Между тем эксперты прогнозируют, что депутатский корпус может обновиться на 50% или даже более. Политолог Александр Семёнов отмечает, что «в обществе давно созрел запрос на обновление, новые лица во власти».

Александр Семёнов Съезд партии «Единая Россия» Kremlin.ru «Но, как показал единый день голосования в 2020 году, люди хотят видеть не только новые лица, но и новые идеи и подходы в политике. И здесь простой заменой конкретных персоналий сложно обойтись. Но в ситуации смыслового вакуума, отсутствия привлекательного образа будущего у партий они пытаются компенсировать эту ситуацию появлением новых кандидатов. В первую очередь это касается «Единой России» как партии власти, у которой мы наблюдаем снижение текущих рейтингов до исторического минимума».

Главный редактор сайта InFocus.press, политолог Роман Коломойцев полагает, что главное не в том, обновится состав депутатского корпуса на выборах в Госдуму или нет, важно другое: произойдут ли качественные изменения в работе нашего парламента с появлением там новых лиц и политических сил?

Роман Коломойцев «Будут ли они обладать стратегическим, проектным мышлением, смогут ли внести необходимые коррективы в социально-экономический курс развития страны, оживить атмосферу бюрократического застоя, став авторитетным и эффективным противовесом Кремлю и правительству? На этот счет у меня большие сомнения. В связи с чем не могу одобрить подход: голосуем за кого угодно, только не за «Единую Россию». Это «за кого угодно» заключает в себе деструктивный потенциал, разрушительный для страны в ее нынешней нестабильной ситуации. Вместе с тем очевидно: «Единая Россия» будет стремиться занять большинство депутатских кресел в парламенте, и она по-прежнему обладает всеми необходимыми для этого возможностями и рычагами. Хотя политическое пространство поддержки партии неумолимо сужается».

По мнению политолога, именно в связи с этим «Единая Россия» запускает процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней, при этом считая, что ей поможет удержаться в лидерах призыв ко всем зарегистрированным на территории страны избирателям принять участие в этих «праймериз» и выбрать «своего» кандидата.

«Но, видимо, политическая самонадеянность и интеллектуальный ресурс партии не позволяют понять, что для восстановления рейтинга и расширения гражданской поддержки мало формальных процедур. Прежние тепличные условия, которые гарантировали победу, закончились. Люди должны увидеть от партии власти такие решения, которые будут отвечать их требованию справедливости и реального повышения уровня жизни. При этом стоит иметь в виду, что остальные «системные» партии находятся не в лучшем состоянии», — констатирует Роман Коломойцев.

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Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский согласен с мнением коллег о том, что депутатский корпус обновится минимум на 50%.

Дмитрий Еловский «Во-первых, сильно обновятся списки партий, особенно «Единой России». Во-вторых, изменится состав и одномандатников. Связано это и с падением рейтинга ЕР, и с массой непопулярных решений, которые единороссы вынуждены были проводить через Госдуму ценой своего рейтинга. Конечно, люди недовольны и не простят многим депутатам их позицию, поэтому уже сейчас есть смысл заменить слабых кандидатов».

Кто формирует списки депутатов от регионов?

Праймериз интересны тем, что отчётливо дают понять, кого может не быть в следующем составе российского парламента. Серьёзную интригу представляют выборы в Башкирии. Ранее глава этого региона Радий Хабиров давал понять, что состав депутатов, представляющих регион, будет обновлён. Дело в том, что нынешний состав депутатов от этой республики формировался ещё при предыдущем главе — Рустэме Хамитове. Отвечать за выборы в республике будет руководитель администрации Хабирова Александр Сидякин, известный своим умением организовывать избирательные кампании. Ему наверняка предстоит столкнуться с давлением со стороны Москвы, которая попытается разбавить местный депутатский корпус «своими людьми».

Александр Семёнов отмечает:

«В ситуации, когда поправки в Конституцию существенно повысили роль Госдумы, естественным является стремление федерального центра взять под свой полный контроль формирование списков кандидатов. Тем более что не является секретом тот факт, что многие партии откровенно торгуют выдвижением и местами в своих списках. При новом статусе Госдумы такая ситуация вызывает серьезные вопросы у федерального центра. Поэтому мы будем наблюдать достаточно жесткое администрирование формирования списков со стороны администрации президента».

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

С высокой степенью вероятности можно ожидать серьёзных изменений в составе депутатского корпуса в тех регионах, где в последние годы произошла смена губернатора, а это Чувашия, Мордовия, Челябинская и Оренбургская области. Например, в Оренбурге наряду с депутатами Госдумы будут избирать народных представителей и в местный парламент, что уже привело к нарастанию политической конкуренции и межпартийной борьбы. Однако эксперты уверены, что последнее слово останется всё же за Москвой.

«Партийные списки «Единой России», конечно, формируются на федеральном уровне. Списки одномандатников — в согласовании с руководителями регионов. В оппозиционных партиях списки формируются федеральными органами по согласованию с руководством региональных отделений партий. В части одномандатников в разных партиях по-разному: где-то все решается на федеральном уровне, где-то — наоборот — процесс подбора кандидатов отдан на откуп региональным отделениям», — отмечает Дмитрий Еловский.

Праймериз «Единой России» во всех регионах завершатся к 30 мая. Примерно в это же время определятся со своими кандидатами и остальные партии. После этого мы получим более полное представление о том, кто будут участвовать в выборах и представлять интересы регионов в российском парламенте, а чья политическая карьера движется к своему закату.