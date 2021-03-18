Ростов-на-Дону, , 08:30 — REGNUM В дни весенних каникул в Ростовской области откроют 360 пришкольных лагерей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Отдохнуть в пришкольных лагерях смогут 18 тыс. детей. Порядка 800 ребят имеют возможность пройти оздоровительные процедуры. Для этого откроют три санатория и загородных лагеря, расположенные в Неклиновском и Белокалитвинском районах.

Все учреждения, организующие отдых юных жителей Ростовской области, должны строго соблюдать все санитарные требования.