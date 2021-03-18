Брюссель, , 08:28 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) выделит €4,97 млн на поддержку организаций гражданского общества в Молдавии. Об этом говорится в описании тендера.

Отмечается, что глобальная цель этого конкурса предложений — дать «возможность гражданскому обществу и молодым лидерам стать деятельной опорой развития демократии, местных общественных структур и политического диалога в контексте соглашения об ассоциации».

Помимо прочего, потенциальные подрядчики будут привлечены к работе, направленной на повышение компетентности организаций гражданского общества, «чтобы те лучше выполняли свою роль в качестве субъекта управления, а местном уровне», передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейская комиссия собирается выделить €1 млн для развития в Киргизии гражданского общества по плану поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека.

Те, кто получат данные гранты, будут вести работу, цель которой — расширение прав и возможностей молодёжи и женщин страны, повышение уровня медиаграмотности населения республики.