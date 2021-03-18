Горно-Алтайск, , 08:28 — REGNUM В Республике Алтай промышленное производство за первые два месяца 2021 года выросло на 38,8% по сравнению с январем-февралем прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, основным локомотивом роста стали добывающие отрасли (+65,5%).

Так, добыча руд цветных металлов увеличилась на 66,9%. Впрочем, обрабатывающие производства также показали стремительный рост (+63% за два месяца).

«Максимальный рост отмечен в производстве текстильных изделий (в 13,3 р.), одежды (в 1,9 р.), напитков (на 60,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 21,6%)», — отметили в службе статистики.

Снижение зафиксировано в сферах по производству «прочей неметаллической продукции» (-42,9%), по обработке древесины (-18,1%), мебельной промышленности (-16,9%).