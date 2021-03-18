Самара, , 08:29 — REGNUM Пожар на территории производственной базы ликвидировали в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что информация о пожаре на территории промбазы по ул. Утёвская в Самаре поступила на пульт спасателям днем 17 марта. По повышенному рангу вызова были подняты сто спасателей на 31 единице спецтехники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огнем объята бетоносмесительная установка.

Отмечается, что огонь «прошелся» по площади 200 кв метров. Вскоре пожарные справились с огнем. Жертв удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре горел склад с полимерными трубами.