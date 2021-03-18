Богота, , 08:28 — REGNUM За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 4,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 4554 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 314 154.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 130 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 61 498.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 212 512 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 3716 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.