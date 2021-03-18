Красноярск, , 08:24 — REGNUM В кластере «Сопка» в Красноярске 17 марта дан старт соревнованиям первенства мира по фристайлу и сноуборду 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Мероприятие открыло мэппинг-шоу на склоне трассы. Участников поприветствовал красноярский губернатор Александр Усс.

«У нас в Красноярске, в центре Сибири, вновь мировой сноуборд и мировой фристайл. Это стало возможным благодаря тому, что здесь расположены спортивные объекты мирового уровня», — отметил он.

Соревнования первенства состоятся с 18 по 27 марта. В них примут участие около 600 спортивных делегатов из 28 стран мира. Будут задействованы 260 судей, в том числе 26 иностранных специалистов, около 400 волонтёров. На соревнованиях разыграют 30 комплектов наград.

В краевом правительстве отметили, что соревнования по фристайлу и сноуборду среди юниоров впервые проводятся в России и пройдут одновременно на одном объекте. В кластере «Сопка» имеются трассы для всех дисциплин фристайла и сноуборда, отвечающие требованиям Международной федерации лыжного спорта.

Напомним, кластер «Сопка» построили к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

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