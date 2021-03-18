Оттава, , 08:25 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3374 и превысило 919 тыс. Об этом 18 марта сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 919 239.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 22 554.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в стране 865 085 человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (302 257 заразившихся), Квебек (282 047) и Альберта (132 748).

Отметим, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 3,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.