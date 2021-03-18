Кванян, , 08:26 — REGNUM Южнокорейский ледокол «Араон» завершил 139-дневное плавание и вернулся в порт Кванян провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей Корейского института полярных исследований (KORPI).

По их словам, судно покинуло порт 31 октября 2020 года, чтобы доставить исследовательскую группу на южнокорейскую научно-исследовательскую станцию в Антарктиде «Сэчжон» и «Чан Бо Го». Исследователи, сменившие своих предшественников, пробудут в Антарктиде год.

Известно, что обычно транспортировка исследователей осуществляется самолётом, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение задействовать ледокол «Араон».

Группа сотрудников института под руководством доктора Пак Ён Чхоля установила пять донных сейсмометров в районе станции «Сэчжон». С августа 2020 года станция зафиксировала более 170 землетрясений магнитудой 4 и более.

Ледокол «Араон» отправится в новую экспедицию в июле после техобслуживания.