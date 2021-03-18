Ростов-на-Дону, , 08:21 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал первый тайм победного матча с «Ротором» (Волгоград) худшим за последний год.

«По игре есть большие вопросы, особенно в первом тайме. Считаю, это худший тайм за последний год. Зато реализация появилась. Это то, чего не хватало. <…> Сегодня забили — разница только в этом. А по игре выглядели хуже чем в других встречах», — сказал Карпин после игры.

ИА REGNUM сообщало, что матч на стадионе «Волгоград-Арена» завершился со счётом 0:4 в пользу гостей поля. Валерий Карпин считает, что первый гол главный арбитр матча должен был отменить.

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