Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Переговоры между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией о преодолении политического кризиса в Грузии начали идти в «правильном направлении». Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Политик прокомментировал итоги встречи представителей руководства страны и лидеров оппозиции, которая прошла 17 марта при посредничестве представителя Европейского совета Кристиана Даниэльсона.

«Была очень хорошая встреча, мы обсудили очень много вопросов, процесс пошел в правильном направлении. Главное, чтобы оппозиция не начала искать повод для срыва переговоров», — сказал Кобахидзе.

Как отметил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который выступил в ходе того же брифинга, на последних переговорах удалось сблизить позиции сторон конфликта. Он считает, что вскоре возможно будет подписано соглашение.

«Я думаю, что в ближайший период, после нескольких встреч, если оппозиция предпримет прагматичные шаги и реально оценит ситуацию, это соглашение может состояться», — отметил Талаквадзе.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.