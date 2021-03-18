Москва, , 08:19 — REGNUM Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов планирует установить выигранную им награду «Грэммии» на крыше своего автомобиля. Об этом он сказал в программе «Вечерний Урган» на «Первом канале».

Зейкенов рассказал о получении престижной премии: «После получения «Грэмми» я пошел спать. Для Казахстана это было раннее утро. Просыпаюсь — около 90 пропущенных вызовов».

Он допустил, что среди пропущенных вызовов мог быть президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который позднее поздравил его в сети. Диджей также рассказал о своем родном городе — Аксу.

Он добавил, что на создание известного ремикса на композицию Roses SAINt JHN было потрачено всего 2,5 часа.

Читайте также: Казахстанский диджей завоевал «Грэмми» за лучший ремикс

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанский диджей завоевал «Грэмми» за лучший ремикс