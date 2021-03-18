Хоринский район, Бурятия, 18 марта, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Хоринском районе Бурятии активисты территориального общественного самоуправления возвели Верхнеталецкую церковь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, строительство началось в 2013 году силами местных жителей и меценатов.

Анна Рыжкова Красная весна Крест

По словам жительницы села Верхние Тальцы Анны Агильдиной, в работах приняли участие практически все сельчане, другие помогали деньгами и продуктами.

«Это в честь наших предков, которые здесь крестились, венчались, крестили юношей, когда уходили на фронт. Здесь уже проходят службы, крестят детей. Очень хорошо, когда люди собираются и делают такие дела. И правительство помогало», — отметила она.

Впрочем, строительство ещё не завершено. В настоящее время планируется утепление здания и оформление фасада церкви металлосайдингом. По периметру сельчане намерены поставить кованую ограду.