Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 17 марта завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,03% до $67,82. После выхода отчета минэнерго США цена снижалась до $66,94, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Запасы нефти в США за неделю с 8 по 12 марта увеличились на 2,4 млн баррелей (прогноз был +0,4 млн баррелей). Запасы бензина за неделю увеличились на 0,5 млн баррелей (прогноз был — 3,5 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 0,3 млн баррелей (прогноз был — 2,6 млн баррелей). Добыча нефти в США осталась без изменений и составила 10,9 млн баррелей в день

Большую часть потерь покупатели вернули после заседания FOMC. Цена восстановилась до $68,12. Денежно-кредитная политика ФРС США не изменилась.

ВВП США вырастет на 6,5%, а в последующие годы снизится. Значение пересмотрено с 4,2%. Прогнозы на 2022 и 2023 год предполагают прирост ВВП на 3,3% и 2,2% соответственно.

Сегодня, 18 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на уровне $67,53 (-0,43%). Покупатели находятся под давлением, но выкладываются на полную, чтобы защитить уровень $66,50.

Они понимают, что при падении цены ниже указанного уровня, им будет уже сложно поддерживать бычий тренд. Чтобы нивелировать медвежьи настроения, цене нужно закрепиться выше $68,45.

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