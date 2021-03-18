Москва, , 08:18 — REGNUM «Жёлтый» уровень опасности объявлен в столице России и Московской области из-за гололедицы. Это 18 марта следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

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Уточняется, что «жёлтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что связанное с гололедицей предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 19 марта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 18 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица, температура воздуха — +2… +4 °C.