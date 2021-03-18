Челябинск, , 08:17 — REGNUM Диалог с живописью, загадки и метафоры ждут зрителя на выставке заслуженного художника России Никаса Сафронова «О чём молчат картины», которая торжественно открылась в Челябинске 17 марта. Об этом художник заявил на пресс-конференции веред вернисажем.

Венеция на картинах Никаса Сафронова Ирина Юрина © ИА Regnum

«Люди задумаются, их не дурачат. Они понимают, что это Брейгель, и почему там люди летают в облаках или скелеты идут», — так ответил Никас Сафронов на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, существует ли барьер понимания между его творчеством и зрителем.

Портреты известных актёров Ирина Юрина © ИА Regnum

«Важно заставить зрителя заинтересоваться. Когда он видит, что это профессионально, он начинает пытаться понять, вступает в диалог с живописью и начинает интересоваться вообще», — сказал художник.

Зритель видит не только лес, пейзаж, но и какую-то символику, метафору, загадку. Это подается через хороший цвет, свет, графическую технику.

«Я пишу для зрителей, я не пишу для себя в стол», — подчеркнул Сафронов.

Венеция на картинах Никаса Сафронова Ирина Юрина © ИА Regnum

Персональная выставка Никаса Сафронова продлится до 25 апреля, она проходит в Зале имени архитектора Евгения Александрова на площади Революции, 1. На ней представлены и работы на холстах, и мультимедийные изображения. Среди них — картины направления Dream Vision, которые, по словам художника, задействуют подсознание.