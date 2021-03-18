Москва, , 08:16 — REGNUM Наиболее привлекательным туристическим направлением в период с 1 по 10 мая для жителей России стал Симферополь, выяснили аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Так, авиабилет до Крыма из Москвы в среднем обойдётся туристу в 6,3 тыс. рублей. Вторую строчку в рейтинге занял Сочи (5,4 тыс. рублей).

Третье место занял Калининград, стоимость билета в среднем не превышает 4,9 тыс. рублей.

Также среди вылетающих из Москвы туристов пользуются спросом билеты до Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Махачкалы и Геленджика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство возобновляет программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов отдыхающим — «туристический кешбэк». На эти цели в 2021 году планируется выделить 2 млрд рублей.

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