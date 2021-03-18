, 08:14 — REGNUM Плодить ещё одну категорию льготников ни к чему, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу с введением льгот для «ликвидаторов пандемии коронавируса» он, в частности, отметил:

«Идея интересная, но я бы её не поддержал. На мой взгляд, имеющаяся сейчас господдержка работников ковидных госпиталей вполне адекватная и справедливая. Плодить еще одну категорию льготников ни к чему.

Есть денежные выплаты, которые дифференцируются в зависимости от продолжительности работы с ковидными больными, и награды различного уровня. Все это является достаточным для того, чтобы достойным образом поощрить участие медработника в борьбе с пандемией».

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил выделить врачей, учёных, волонтеров, сотрудников специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в России, в отдельную категорию. С просьбой предусмотреть льготы для ликвидаторов пандемии коронавируса он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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