Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбурге полиция установила личность вандала, который повредил памятник Юрию Гагарину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным правоохранителей, 14-летний подросток со своими друзьями, используя молоток, разбил гранитную плиту. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую беседу.

«Собран материал проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в полиции.

Напомним, 15 марта обнаружен поврежденным памятник первому космонавту мира. На постаменте отсутствовали несколько гранитных плит. Разбитые, они валялись на земле. Действия вандалов попали под объектив видеокамеры.

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