Москва, , 08:14 — REGNUM Авиационные конструкторские бюро компаний «МиГ» и «Сухой» вскоре перестанут существовать как самостоятельные юридические лица — их планируется объединить в один центр в Москве конца 2021 года. Об этом 18 марта сообщает РБК.

Решение принято на совещании в «Ростехе», посвящённом дальнейшей реформе авиастроения. Вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) оба центра войдут в создаваемый Корпоративный центр самолетостроения, а в будущем — в Единый инженерно-конструкторский центр ОАК.

Отмечается также, что объединение конструкторских бюро повлечёт сокращение численности персонала примерно на пять тысяч человек. Источник отметил, что такая оптимизация не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок — но коснётся «управленцев в чистом виде».

Кроме того, реформа в ОАК рассчитана на нескольких лет. «Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками», — прокомментировали предстоящие изменения в «Ростехе».

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