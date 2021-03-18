Токио, , 08:19 — REGNUM Компания Toyota представила в Европе новый концепт-кар Aygo X prologue. Об этом сообщает пресс-служба Toyota Europe.

Концепт-кар Aygo X prologue Пресс-служба Toyota Europe

Концепт-кар был разработан компанией ED, которая занимается дизайном автомобилей Toyota.

Новинка получила двухцветный окрас, новую клиновидную крышу, которая придает модели динамичности и создает более агрессивный спортивный образ.

Необычно выглядят передние фары Aygo X prologue, которые демонстрируют рисунок крыла. Кроме того, автомобиль оснащён экшн-камерой, расположенной в зеркале заднего вида.

Ранее стало известно, что Toyota представит на автовыставке в Шанхае новый электрический кроссовер.

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