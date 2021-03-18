Кабул, , 08:14 — REGNUM В Афганистане при крушении военного вертолёта погибли не менее девяти человек. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает телеканал Tolo News.

Трагедия произошла в провинции Вардак, расположенной в центральной части Афганистана, в ночь на 18 марта. О других подробностях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Афганистана Кабуле взорвался пассажирский автобус, в салоне которого находились государственные служащие.

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