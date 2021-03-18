Самара, , 08:19 — REGNUM Несущая стена жилого двухэтажного дома рухнула в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщается, что дом, построенный в начале 20 века, располагается на ул. Галактионовской. Рано утром 18 марта его несущая стена рухнула.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Чиновники решают вопрос о размещении жильцов этого дома.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работаю 40 сотрудников оперативных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за взрыва газового баллона обрушился жилой дом.